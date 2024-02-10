В Приозерском районе более 4 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России»

Автор: Гузель Галимова
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Более 4 тысяч человек присоединились к Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Центральный старт был дан в Приозерском районе Ленобласти.

В программе – дистанции: 5 километров и 10 – для самых опытных и смелых участников. Для детей подготовили трассу в 2 километра.

В Приозерском районе более 4 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России» спорт, лыжня россии, "Игора Драйв"47channel
В Приозерском районе более 4 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России» спорт, лыжня россии, "Игора Драйв"47channel
В Приозерском районе более 4 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России» спорт, лыжня россии, "Игора Драйв"47channel
В Приозерском районе более 4 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России» спорт, лыжня россии, "Игора Драйв"47channel
Фото: 47channel

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В Приозерском районе более 4 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России» спорт, лыжня россии, "Игора Драйв"
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