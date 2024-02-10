Правительство РФ утвердило концепцию сохранения обычаев, традиций и сказок

Правительство РФ утвердило Концепция сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния до 2030 года.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Концепция предусматривает создание условий для сохранения, изучения и популяризации обычаев, обрядов, традиций, праздников, народных песен, танцев, былин и промыслов. Реализация концепции, по задумке авторов, должна «способствовать передаче новым поколениям духовного опыта», который, в свою очередь, призван содействовать сохранению «традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию».

Ответственным за реализацию назначен Минкульт.