Правительство РФ утвердило концепцию сохранения обычаев, традиций и сказок

Правительство РФ утвердило Концепция сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния до 2030 года.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Концепция предусматривает создание условий для сохранения, изучения и популяризации обычаев, обрядов, традиций, праздников, народных песен, танцев, былин и промыслов. Реализация концепции, по задумке авторов, должна «способствовать передаче новым поколениям духовного опыта», который, в свою очередь, призван содействовать сохранению «традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию».
Ответственным за реализацию назначен Минкульт.
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