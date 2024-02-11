Профессор объяснил поведение Байдена прогрессирующей деменцией

Участившиеся курьезные выходки президента США на публике говорят о том, что у него развивается серьезное заболевание.

Профессор университета Джона Хопкинса Марти Макари считает, что у президента США Джо Байдена явно прослеживаются симптомы деменции. Об этом свидетельствуют все недавние выходки американского лидера.

Президент США слишком часто стал путать слова, забывать относительно недавние события, а также медленно говорит.

Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально, — приводит слова ученого «Лента.ру».

Показательный случай произошел совсем недавно, когда Байден заявил, что в 2021 году смог поговорить с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем. Однако политик умер еще семь лет назад.