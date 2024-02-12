В Росавиации прошли обыски из-за незаконного вывоза около 60 бортов за рубеж

ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов, сообщают «Известия».

Обыски прошли в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Сотрудники ФСБ изъяли предметы и документы, подтверждающие незаконность действий подозреваемых.

По словам источников, воздушные суда были переданы в зарубежные страны после начала СВО, в период с марта 2022 года. Некоторые из бортов были проданы в том числе в недружественные страны и стали использоваться для оказания западной помощи Украине.