В Выборгском районе вновь будет грохотать

В Выборгском районе Ленобласти вновь пройдут плановые взрывные работы в карьере АО «Каменногорский комбинат нерудных материалов».

Работы запланированы 13 февраля в период с 13.00 до 17.00, предупредили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти. До окончания работ на промплощадку и в радиус опасной зоны — 700 метров — проезжать или проходить будет запрещено, как и нахождение там.

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Напомним, в конце января работы в карьере «Эркиля» в Выборгском районе сильно напугали жителей.