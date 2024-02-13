В Выборгском районе вновь будет грохотать

В Выборгском районе Ленобласти вновь пройдут плановые взрывные работы в карьере АО «Каменногорский комбинат нерудных материалов».
Работы запланированы 13 февраля в период с 13.00 до 17.00, предупредили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти. До окончания работ на промплощадку и в радиус опасной зоны — 700 метров — проезжать или проходить будет запрещено, как и нахождение там.
Вам будет интересно
К концу недели на 80% территории России ожидаются температуры ниже обычных климатических значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В...
12.02.2024 87
Напомним, в конце января работы в карьере «Эркиля» в Выборгском районе сильно напугали жителей.