Роспотребнадзор приостанавливает продажу некоторых партий популярной минералки: в одной из бутылок был уксус

Житель Владикавказа после нескольких глотков напитка получил серьезный ожог пищевода.

Роспотребнадзор приостанавливает реализацию отдельных партий воды под брендом «Джемрук», пишет АГН «Москва». В ведомстве собираются проверить продукцию на безопасность.

Ранее редакция Baza сообщала, что во Владикавказе местный житель попал в больницу после употребления газировки. Выяснилось, что в бутылке находилась уксусная эссенция. Мужчина получил серьезные ожоги пищевода.