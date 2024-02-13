Роспотребнадзор приостанавливает продажу некоторых партий популярной минералки: в одной из бутылок был уксус

Житель Владикавказа после нескольких глотков напитка получил серьезный ожог пищевода.
Роспотребнадзор приостанавливает реализацию отдельных партий воды под брендом «Джемрук», пишет АГН «Москва». В ведомстве собираются проверить продукцию на безопасность.
Ранее редакция Baza сообщала, что во Владикавказе местный житель попал в больницу после употребления газировки. Выяснилось, что в бутылке находилась уксусная эссенция. Мужчина получил серьезные ожоги пищевода.
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01.02.2024 263