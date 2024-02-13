Симфонический оркестр Ленобласти произвел фурор в Китае

Местная публика аплодировала музыкантам стоя.

Симфонический оркестр Ленинградской области на гастролях в Китае собирает аншлаги. В зале Национального центра исполнительских искусств Пекина свободных мест попросту не остается. А это, между прочим, 1850 мест.

«Публика принимает прекрасно, аплодирует стоя после каждого отделения. 14 февраля у нас заключительный концерт в Арт-центре Пекина «Beijing Performing Arts Centre». Мы ожидаем более 1,5 тысяч гостей. Очень рады, что именно мы открываем культурный год в Китае», — цитирует худрука оркестра Михаила Голикова пресс-служба администрации Ленобласти.

В репертуаре музыкантов 47-го региона — произведениями известных русских и европейских композиторов. Среди них, например, Глинки, Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович, Брамс, Дворжак и другие.