Суд оставил Елену Блиновскую в СИЗО: на заседании блогер не сдержала слез

Предпринимательница просила отпустить ее домой к детям, однако суд был непреклонен.

Московский городской суд оставил блогера Елену Блиновскую, подозреваемую в неуплате налогов, в СИЗО. Об этом сообщает столичная прокуратура.

С учетом позиции прокуратуры Москвы Мосгорсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции об изменении Елене Блиновской меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, — указано в сообщении.

Во время заседания Блиновская просила отпустить ее домой к четырем детям, которые сильно переживают после ареста мамы. В ходе рассказа о своей семье блогер расплакалась, пишет РИА Новости.