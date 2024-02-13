МВД РФ объявило в розыск двух высокопоставленных эстонских чиновников

Автор: Анастасия Щербакова
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В частности, в базе розыска МВД оказались премьер-министр и госсекретарь Эстонии.

МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа. Карточки иностранных высокопоставленных чиновников появились в базе 13 февраля, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Каллас и Петеркоп попали в розыск.

Потому что это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, и это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране, — заявил Песков.
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