Пожилые супруги погибли в огне в поселке Михайловский

Утром 13 февраля в экстренные службы Ленобласти поступило сообщении о пожаре в поселке Михайловский Кировского района – горел частный дом на улице Энергетиков.

Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. На месте работали восемь человек, задействовав две единицы техники. Через почти 2,5 часа пожар был ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

При разборе завалов спасатели обнаружили два сильно обгоревших тела. Предположительно, в огне погибли владельцы дома — 72-летняя супружеская пара.

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Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Причины пожара также выясняются.