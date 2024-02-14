В Сбербанке сообщили об очередном этапе развития проектного финансирования в регионах

На днях стало известно, что банк и российский девелопер, чьи жилые объекты присутствуют в Ленинградской области, расширили свои партнерский отношения в сфере проектного финансирования.

Как сообщили нашей редакции в пресс-службе банка, последний и группа компаний VEREN GROUP заключили соглашение о предоставлении девелоперу проектного финансирования в размере 1,7 млрд рублей. В этот раз оно касается реализации проекта в Нижнем Новгороде.

Как отметил директор отделения Сбербанка по Ленинградской области Олег Тихомиров, проектное финансирование с использованием механизма эскроу обеспечивает надёжную защиту финансовых средств участников долевого строительства, что является позитивным фактором на рынке жилья не только в Ленобласти, но и в других регионах страны.