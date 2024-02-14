Пенсионерку осудили на 10 лет за поджог военкомата в Петербурге

Военный суд в Петербурге приговорил к 10 годам колонии женщину, которая в августе 2023 года подожгла входную дверь городского военкомата на Английском проспекте.

Изначально ей вменяли статью за повреждение имущества, однако, позже дело переквалифицировали на теракт. В содеянном женщина раскаялась и признала вину.

Следствие установило, вечером 1 августа Жумагул Курбанова подожгла входную дверь военкомата на Английском проспекте, используя бензин и моторное масло. На следующий день ее задержали.

Как позже выяснилось, за выполненное задание ей обещали 50 тысяч рублей. Ущерб, причиненный военному комиссариату, оценили почти в 100 тысяч — его подсудимая возместила.

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