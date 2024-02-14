Стало известно, сколько россиян оценивают свое материальное положение как хорошее

Фонд общественного мнения (ФОМ) выяснил, как граждане оценивают свое текущее финансовое положение.

Так, 57% опрошенных граждан считают, что их материальное положение на данный момент среднее, а 23% — хорошее. Еще 17% заявили, что финансовая ситуация у них плохая.

При этом 67% принявших участие в опросе заявили, что за последние 2-3 месяца их финансовое положение не менялось, 19% отметили, что ухудшилось, а 12% респондентов указали, что их доходы выросли.

Такие данные Фонда общественного мнения приводит РИА Новости.