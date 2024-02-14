Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 13 февраля.

Так, в период с 5 по 11 февраля 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 16 раз. В том числе:

  • к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 1 раз (погиб 1 человек);
  • к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 1 раз (погиб 1 человек).
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