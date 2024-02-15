Для надежности электроснабжения жителей Ленобласть развивает электроэнергетику

В энергосистеме Ленобласти и Петербурга прогнозируется увеличение потребления электроэнергии со среднегодовым темпом прироста 3,1 %.

«В энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2029 года запланировано строительство трех новых подстанций 110 кВ и более 100 километров линий электропередачи. До 2026 года запланирована модернизация турбогенераторов, реконструкция и строительство подстанций, строительство и реконструкция линий электропередачи протяженностью 102,5 км», — рассказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.

Как подчеркнул Сергей Морозов, работы повысят качество и надежность электроснабжения жителей, предприятий, социальных объектов. Строительство новых объектов и модернизация существующих заложены в схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы.

Ранее комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти нашел решение проблемы перебоев в работе электрооборудования, с которой столкнулись жители отдельных населенных пунктов в новогодние праздники.