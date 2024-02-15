Число погибших после удара ВСУ по Белгороду увеличилось до пяти

Автор: Анастасия Щербакова
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Еще 18 человек получили ранения.

В результате обстрела Белгорода боевиками ВСУ 15 февраля погибли пять человек. Среди них один ребенок. Также губернатор региона Гладков заявил, что еще 18 жителей получили ранения. Из пять детей.

В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка 5 автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий, — сообщил Гладков.
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Фото: Настоящий Гладков/ Телеграм
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