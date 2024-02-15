Среди погибших после обстрела Белгорода — молодая мама и ее 4-месячный ребенок

Официальное число погибших после атаки составляет пять человек.

По предварительным данным, в результате обстрела Белгорода боевиками ВСУ погибла девушка и ее четырехмесячный малыш. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на члена совета по правам человека Марину Ахмедову.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ по мирным жителям актом терроризма.

Россия намерена вынести этот вопрос на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, отметила представитель МИД, передает «КП».