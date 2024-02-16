Бесплатную парковку у Ладожского вокзала отменят с 1 марта

Условия пользования парковкой Ладожского вокзала в Петербурге изменят с 1 марта. У водителей больше не будет 15 минут на бесплатное нахождение.

С этого дня плата за парковку будет взиматься согласно действующим тарифам, отсчет времени начнется с момента с момента заезда транспортного средства.

Отмена бесплатного периода связана с изменениями в организации дорожного движения возле вокзала, уточнили в ОЖД.

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Ранее петербуржцам перечислили способы оплаты парковки.