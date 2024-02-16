В Мурманской области почти два месяца назад без вести пропал уроженец Выборга

В Мурманской области в ночь с 30 на 31 декабря 2023 года без вести пропал уроженец города Выборг в Ленобласти.

В поисковых мероприятиях приняли участие более 40 человек, пройдено более 160 километров. Но Алексей так и не найден. Известно, что в ночь пропажи он был в клубе.

Известно, что мужчина родился и работал до последнего времени в Выборге, может находится в Ленобласти. Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем человеке, просят сообщить об этом на «горячую» линию отряда 88007005452 или позвонить по номеру 112.