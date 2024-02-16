Алексей Навальный* умер в колонии

Об этом сообщает исправительное учреждение, в котором Навальный* отбывал наказание.

В пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти Алексея Навального*, отбывавшего наказание в колонии ЯНАО. Это подтвердила пресс-служба исправительного учреждения.

Как передает RT, предварительная причина смерти Навального — оторвавшийся тромб.

Указывается, что арестант почувствовал недомогание во время прогулки и почти сразу потерял сознание. Реанимировать заключенного не удалось.

Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются, — указано в сообщении УФСИН ЯНАО.

Следственный комитет инициировал проверку по факту смерти Навального.

* Внесен в список террористов и экстремистов.