ГК «Аквилон» построит детский садик на Школьном переулке в Кудрово

Госстройнадзор Ленобласти уже выдал разрешение инвестору на строительство детского сада.

«Кудрово продолжает развиваться. Мы внимательно следим за исполнением социальных обязательств, ведь в прошлом году Правительство уже было вынуждено самостоятельно профинансировать школу на 1600 мест в микрорайоне Оккервиль. Ее строительство также должно начаться в ближайшем будущем», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Новый детский сад будет состоять из 10 групп для детей с 2 до 7 лет, зала для физкультурных и музыкальных занятий, кабинетов психолога и логопеда, пищеблока, медицинского блока и административных кабинетов.

В новом дошкольном учреждении откроются 9 групп, а за малышами присмотрят 54 специалиста. Для зачисления ребенка в детский сад необходимо будет подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.