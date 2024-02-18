В Ленобласти 18 февраля ограничено движение на семи трассах

Автор: Анастасия Щербакова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс. 

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 652+855 Путепровод через ж/д Тосно — Новолисино, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, уборка снежного вала.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и очистка дорожных знаков;

— км 171-173 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к Выборгу №1 км 2-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения от снега и грязи;

— км 27-29 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д.

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