«Сделаю это лучше, чем любой артист»: Кологривый из «Слова пацана» исполнит роль Жириновского в фильме про жизнь политика

Звезда нашумевшего сериала подтвердил, что исполнит главную роль в фильме о жизни Владимира Жириновского.

Об этом Никита Кологривый заявил во время встречи с нынешним лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким.

Ну что же! Все гадают: сыграю ли я Владимира Вольфовича Жириновского? А я скажу, дорогие друзья, что я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! И я докажу вам это и покажу. Так что ждите! Большое спасибо за предложение. Я уверен, что я вас не подведу, — цитирует актера «КП».