С россиян собираются взыскать триллионы рублей

Судебные приставы собираются взыскать с россиян в пользу банков 3,26 триллиона рублей задолженности. За год показатель увеличился более чем на 200 миллиардов, сообщает газета «Известия».

В 2023 году в ведомстве находилось 24,6 миллиона исполнительных производств – на 4,5 миллиона больше, чем в 2022 году. При этом количество производств в докризисных 2021 и 2020 годах составляло 16,1 и 12,9 миллиона соответственно.

Аналитики связывают резкий рост с рядом факторов, включая особенности стратегии заемщиков. Последние, как уточняется, продолжают брать деньги в долг, опасаясь ускорения инфляции в России. Число открытых делопроизводств не равно количеству злостных неплательщиков. У одного человека принудительное взыскание могут открыть сразу по нескольким займам.

В конце декабря 2023 года в Центробанке сообщили, что в январе-октябре 2023 года суммарный объем займов россиян достиг отметки в 34,8 триллиона рублей.