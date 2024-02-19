Кадетам МЧС провели экскурсию по пожарной части Кингисеппа – фото

Для учащихся кадетского класса МЧС провели увлекательную экскурсию в 124-ю пожарную часть Кингисеппа.

Такие мероприятия проводятся регулярно, чтобы познакомить будущих специалистов с реальными условиями службы и задачами, стоящими перед подразделениями пожарных.

В ходе экскурсии молодые люди осмотрели спецтехнику и примерили спецодежду.