Морозы до -18 градусов обрушатся местами на Ленобласть 20 февраля

Также в регионе ожидается усиление порывов ветра до девяти метров в секунду.

Согласно данным регионального МЧС, 20 февраля в Ленобласти ожидается погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Однако местами в ночное время суток температура воздуха понизится до -18 градусов. Днем столбики термометров будут показывать до — 10.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, — добавили в ведомстве.