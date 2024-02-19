Морозы до -18 градусов обрушатся местами на Ленобласть 20 февраля

Также в регионе ожидается усиление порывов ветра до девяти метров в секунду.
Согласно данным регионального МЧС, 20 февраля в Ленобласти ожидается погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Однако местами в ночное время суток температура воздуха понизится до -18 градусов. Днем столбики термометров будут показывать до — 10.
На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, — добавили в ведомстве.
Вам будет интересно
У лисиц в Ленинградской области начался гон, который продлится до середины апреля. По словам биолога Павла Глазкова, в конце зимы самцы,...
19.02.2024 35