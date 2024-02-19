Дрозденко: компенсации дольщикам проблемного корпуса ЖК «Чистый ручей» будут выплачены

Как отметил губернатор Ленобласти, выплаты будут осуществляться, учитывая рыночную стоимость жилья.

Компенсации дольщикам проблемного корпуса ЖК «Чистый ручей» будут выплачены в полном объеме. Денежные средства на эти цели уже зарезервированы. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе «прямой линии» 19 февраля.

В апреле-мае будут произведены расчеты по выплатам жильцам из 7 корпуса. Деньги для выплат дольщикам зарезервированы и будут выплачены – это я гарантирую. К тому же, выплачивать мы будем, исходя из рыночной оценки жилья. Также мы в курсе, что строительные ошибки допущены в 6 корпусе и проверки по этом вопросу занимают много времени. Мы привлечем дополнительных людей, чтобы из-за бюрократии не было задержек, — цитирует главу региона «Онлайн47».