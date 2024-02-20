Нескольких петербуржцев оштрафовали за неправильный выгул собак в центре города

В Таврическом саду и Воскресенском сквере Петербурга прошли рейды по выявлению нарушений правил содержания и выгула собак.
Комитет по вопросам законности Петербурга
Комитет по вопросам законности Петербурга
Фото: vk.com/kvzpb_official
В итоге, составлено пять административных протоколов в отношении собачников, которые выгуливали своих питомцев без поводков и намордников. Еще с 11 владельцами четвероногих проведены профилактические беседы.
Вам будет интересно
Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о поправках в закон о бездомных животных, предполагающий запрет на...
13.07.2023 604
Нарушителям грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.