Нескольких петербуржцев оштрафовали за неправильный выгул собак в центре города

В Таврическом саду и Воскресенском сквере Петербурга прошли рейды по выявлению нарушений правил содержания и выгула собак.

Комитет по вопросам законности Петербурга Комитет по вопросам законности Петербурга

Фото: vk.com/kvzpb_official

В итоге, составлено пять административных протоколов в отношении собачников, которые выгуливали своих питомцев без поводков и намордников. Еще с 11 владельцами четвероногих проведены профилактические беседы.

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Нарушителям грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.