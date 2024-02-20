Нескольких петербуржцев оштрафовали за неправильный выгул собак в центре города

Автор: Гузель Галимова
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В Таврическом саду и Воскресенском сквере Петербурга прошли рейды по выявлению нарушений правил содержания и выгула собак.

Нескольких петербуржцев оштрафовали за неправильный выгул собак в центре города штраф, Петербург, Выгул собакКомитет по вопросам законности Петербурга
Нескольких петербуржцев оштрафовали за неправильный выгул собак в центре города штраф, Петербург, Выгул собакКомитет по вопросам законности Петербурга
Фото: vk.com/kvzpb_official

В итоге, составлено пять административных протоколов в отношении собачников, которые выгуливали своих питомцев без поводков и намордников. Еще с 11 владельцами четвероногих проведены профилактические беседы.

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13.07.2023 604

Нарушителям грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

 

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