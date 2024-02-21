Андрей Турчак: Свыше 4 тысяч школ удалось отремонтировать по президентской программе

Как сообщает сайт ER.ru, выполнение президентских программ капитального ремонта действующих и строительства новых школ и детских садов обсудили с регионами на федеральном штабе секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов.

«Ремонт завершён в 2422 зданиях школ. Из них в 1520 зданиях – за счёт федеральных средств, 902 зданиях – за счёт средств региональных бюджетов. Регионы-лидеры, где по итогам года отремонтировано больше всего школ — республики Дагестан, Башкирия, Чеченская Республика, Якутия, Забайкальский край, Северная Осетия, Московская область, Чувашия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Брянская, Курская области, Республика Татарстан и Алтайский край», – рассказал Андрей Турчак

За два года реализации программы, старт которой дал президент на съезде «Единой России» в 2021 году, капитально отремонтировали более четырех тысяч объектов.

«В этом году ремонт запланирован в 1047 школах. Из них 530 — с завершением работ в 2025 году. На 15 февраля по 360 объектам все конкурсные процедуры завершены, контракты заключены. По 400 объектам конкурсы объявлены или уже находятся на стадии завершения. И 236 объектов в 41 регионе, где конкурсы планируется объявить до конца месяца», – отметил Андрей Турчак

Секретарь Генсовета «Единой России» подчеркнул, что по 22 школам в Приморском крае, Амурской, Запорожской и Херсонской областях информация по контрактации не поступила. И поручил регионам не затягивать сроки проведения процедур.

Отдельно Андрей Турчак остановился на строительстве новых школ. С 2019 года по программе открылись 1344 школы общей мощностью 793 тысячи мест. По итогам 2023 года введены в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тысяч мест.

«Лидеры по количеству объектов – Московская область, Дагестан, Чеченская Республика, Санкт-Петербург, Краснодарский край», – сказал Андрей Турчак

Не завершены работы в 17 школах в 11 регионах на 15 тысяч мест.

«Кировская область – три объекта на 3,6 тысячи мест. Два объекта в Хабаровском крае, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях. По одному объекту — в республиках Коми и Башкортостан, Приморском крае, Архангельской и Астраханской областях, Чукотском автономном округе», – перечислил Андрей Турчак

Сергей Кравцов среди регионов-лидеров по капремонту школ выделил Красноярский край, Карелию, Новгородскую, Рязанскую и Белгородскую области, Калмыкию, Удмуртию, Краснодарский край, Мордовию. Хорошие результаты реализации программы показали 62 региона.

Министр отметил, что по программе строительства новых школ до конца 2024 года должно быть сдано не менее 1,3 тысячи новых зданий. К лидерам по количеству и качеству введённых в 2023 году школ он добавил Москву, Татарстан, Ингушетию, Якутию, Бурятию и Ростовскую область.

Говоря о строительстве детсадов, Сергей Кравцов сообщил, что за несколько лет действия программы построено 1676 дошкольных учреждений, что позволило ликвидировать дефицит мест в детских садах в регионах.

«В 2024 году, который объявлен Годом семьи, нам предстоит ввести в эксплуатацию 363 школы. И завершить масштабную программу по строительству новых школ, чтобы сконцентрироваться на расширении программы по капитальному ремонту. Мы надеемся, что в неё войдут детские сады и колледжи», – отметил Сергей Кравцов

Андрей Турчак также напомнил, что в мае «Единая Россия» запустит информационный портал «Спутник народной программы». На нём будет информация обо всех школах, участвующих в программе капремонта, можно будет получать обратную связь от жителей и оперативно реагировать на проблемы.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы.

Комментарий регионального координатора федерального партийного проекта «Новая школа» в Ленинградской области Вероники Ребровой:

«Тринадцать школ Ленинградской области отремонтируют до конца 2025 года в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и народной программы партии. Участниками федеральной программы стали школы Волосовского, Гатчинского, Лужского, Всеволожского, Приозерского и Сланцевского районов. Шесть учреждений планируется отремонтировать в 2024 году, а семь — до конца 2025 года. Также в регионе увеличивается количество новых объектов образования. До конца 2024 года планируется достроить 3 школы и 9 детских садов в Тосненском, Бокситогорском, Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском, Лодейнопольском районах. За последние два года в Ленинградской области построено 14 новых объектов образования, что позволило создать более 4,6 тысяч мест.

Положительная динамика развития проекта на всех этапах сохраняется благодаря контролю процессов со стороны родительских штабов «Единой России», Минпросвещения РФ, регионального штаба при Заместителе Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николае Емельянове и поддержке «партийного десанта».