Жители Петербурга и Ленобласти встали на коньки: на это их вынудил гололед вместо тротуаров (видео)

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители регионов с юмором отнеслись к происходящему на дорогах и нашли оригинальный выход.

На улицах Петербурга и соседних городов Ленобласти все чаще на улицах можно встретить горожан на коньках. «Фигуристов» уже замечали в Московском, Красносельском и Фрунзенском районах Северной столицы, а также в Кудрово.

Видео с подходящим музыкальным сопровождением публикует Mash на Мойке.

 

 

 

 

 

 

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