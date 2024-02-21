Жители Петербурга и Ленобласти встали на коньки: на это их вынудил гололед вместо тротуаров (видео)

Жители регионов с юмором отнеслись к происходящему на дорогах и нашли оригинальный выход.

На улицах Петербурга и соседних городов Ленобласти все чаще на улицах можно встретить горожан на коньках. «Фигуристов» уже замечали в Московском, Красносельском и Фрунзенском районах Северной столицы, а также в Кудрово.

Видео с подходящим музыкальным сопровождением публикует Mash на Мойке.