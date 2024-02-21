В четверг в Ленобласти подморозит до -7 градусов

В МЧС рассказали, какой погоды ждать в регионе в предпраздничный день.
22 февраля в Ленобласти будет преимущественно облачная погода, передает МЧС. Ночью местами ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит до — 7 градусов. Тем временем днем воздух прогреется максимум до +3. Также не исключаются осадки в виде мокрого снега.
Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться, — добавили в ведомстве.
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