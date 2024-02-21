Дом культуры на 300 мест открыли после реновации в поселке Кикерино

Объект в поселке Волосовского района, 1974 года постройки, прошел полный капитальный ремонт по программе комплексного развития сельских территорий. Общая сумма финансирования работ составила 128 млн руб.

«Открытие современного дома культуры ― это большая радость. ДК на селе ― всегда центр насыщенной творческой жизни и мы готовы делать всё, чтобы эта жизнь проходила в комфортных условиях», – сказал зампредседателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

На ремонт ДК «скинулись» федеральный и областной бюджеты, 39,8 млн руб. и 88,3 млн руб. соответственно. При этом область выделила на капремонт здания и его оснащение большую часть средств.

В отремонтированных залах дома культуры Кикерино начали заниматься более 30 творческих студий, кружков и объединений.