Представители торговых сетей заявили о продаже яиц себе в убыток

Крупные российские торговые сети продают куриные яйца себе в убыток из-за высокой закупочной стоимости. Как сообщает «Прайм», об этом заявили представители ретейлеров на заседании аграрного комитета Госдумы.

По словам ретейлеров, с начала 2024 года оптовые цены на яйца снизились на 15,8 %, а розничные – на 15 %. Например, в X5 яйца закупают по 127 рублей за десяток, а продают по 118 рублей. В «Магните» покупают по 115 рублей, продают по 113 рублей.

Согласно данным Росстата, в начале 2024 года яйца подешевели на 2,6 %. Производители отмечают, что не могут снижать оптовые цены из-за роста издержек. Одно из решений – долгосрочные контракты с ритейлерами, на которые согласились лишь 15 из 55 поставщиков.