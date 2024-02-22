Ленинградские производители минудобрений нарастили поставки на внутренний рынок

Согласно аналитическим данным сети дистрибуции компании «ФосАгро», чье предприятие работает в Волхове (Ленинградская область), по итогам 2023 года поставки минудобрений на внутренний рынок выросли на 12%. Это в очередной раз подтверждает позитивную реакцию промышленности, в том числе 47 региона, на санкционное давление на российскую экономику.

Ощутимый вклад в динамику производства удобрений вносят и ленинградские химики, чей труд не остается без внимания. Как сообщила пресс-служба компании, сеть дистрибуции минеральных удобрений компании зафиксировала рост поставок на внутренний рынок, объем которых достиг по итогам 2023 года 3,3 млн т. Данная динамика дополняется существенным приростом объемов торгов гранулированными и жидкими минудобрениями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Всё это доказывает стабильно растущий спрос у российских аграриев на качественные удобрения.

«По данным Минсельхоза России, в 2023 году российский АПК увеличил приобретение минеральных удобрений на 4% (в пересчете на 100% питательных веществ, с учетом накопленных ресурсов). Наши темпы роста на внутреннем рынке – 12%», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.