Ровно два года назад ЕР начала гуманитарную миссию в новых субъектах РФ

Фото: пресс-служба ЕР
Как сообщает сайт ER.ru, форум первичных отделений «Единой России» в Хабаровске был посвящен двухлетию гуманитарной миссии в новых регионах. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак напомнил, что 22 февраля 2022 года первая колонна с гуманитарной помощью от региональных отделений фракции прибыла в Ростовскую область, а затем — беженцам с Донбасса.
В первые месяцы начавшейся деятельности по оказанию помощи новым регионам партия открыла 45 гуманитарных центров. Появлялись они на освобождаемых от ВСУ российской армией территориях. Фактически, продолжает Андрей Турчак, это были центры жизнеобеспечения. А после возвращения мирной жизни учреждения видоизменились, и теперь в них можно получать самую разную помощь, в том числе и юридическую.
Всё это время адресную помощь жителям оказывали активисты МГЕР и «Волонтёрской Роты». В общей сложности за два года через гуманитарную миссию «Единой России» прошло более 3,5 тысяч волонтёров.
Среди волонтеров есть и врачи. «Единая Россия» формирует бригады медиков, которые регулярно выезжают на помощь людям в новые регионы. Более того, в местные больницы партия доставила более 7 тысяч тонн лекарств и медицинских изделий, а также организовала курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов.
Ещё более 10 тысяч человек прошли курсы сестринского дела и сейчас помогают в военных госпиталях ухаживать за ранеными бойцами. Добровольцами на фронт ушли более 270 депутатов «Единой России» разного уровня и около 200 активистов МГЕР.
Отдельно Турчак заострил внимание на задачах, которые сейчас стоят перед «Единой Россией» и её первичными отделениями. А именно — помощь семьям участников СВО.
Секретарь Генсовета партии напомнил о важности не только сбора гуманитарной и технической помощи, но и сопровождении каждой отдельной семьи военнослужащих.