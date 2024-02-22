Автомобили нового отечественного бренда начали производить в Петербурге

Конвейер запущен на бывшем заводе Hyundai в Северной столице.

В Петербурге запустили производство автомобилей новой отечественной марки под брендом Solaris, пишет «Онлайн47». Модельный ряд будет представлен четырьмя автомобилями.

AGR Automotive Group (ООО «АГР») объявляет о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris. Производство модельного ряда Solaris началось в Санкт-Петербурге на ООО «Автомобильный завод «АГР», которое является предприятием полного производственного цикла», — указано в сообщении производителя.