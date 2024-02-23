Стало известно, в каких районах Петербурга дешевле всего снять однокомнатную квартиру

Полюстрово, Сосновая Поляна и Шушары возглавили топ-10 петербургских округов, где зафиксированы самые доступные цены на однокомнатные квартиры. В 2023 году на рынке недвижимости почти на четверть (24 %) выросла средняя стоимость аренды жилья.

Цены на съемные квартиры в Санкт-Петербурге выросли из-за повышенного спроса. На стоимость аренды квартир прежде всего влияет округ города, в котором находится жилье.

Самые доступные однокомнатные квартиры находятся в Полюстрово – за них придется платить в среднем по 22 250 рублей в месяц. Недорогие по местным меркам в Сосновой Поляне (23 550 рублей в месяц), Шушарах (24 400 рублей) и Народном (24 900 рублей). Дороже обойдется аренда однокомнатной квартиры в Рыбацком (25 400 рублей) и Южно-Приморском (25 600 рублей).

Рейтинг десяти самых дешевых петербургских «однушек», которые доступны клиентам, замыкает Юнтолово. В этом округе за жилье придется платить в среднем по 27 600 рублей ежемесячно, сообщает «Патрульный Петербурга».