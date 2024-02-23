The Telegraph: около 15 тысяч беженцев из Украины стали бездомными в Британии

Бездомными в Великобритании оказались около 15 тысяч беженцев, это 7,5 % от общего людей, которые приехали в королевство из Украины после начала конфликта. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Собеседники издания рассказали, что многие украинские беженцы становятся бездомными, потому что спонсоры предоставляют жилье на шесть месяцев, а дальше могут действовать по своему усмотрению.

Для граждан Украины в Британии действует схема получения убежища при наличии на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин. Они гарантируют беженцам свой кров или оплачивают отдельное жилье. В рамках этой программы в королевство перебрались около 130 тысяч украинцев.

В стране также была запущена программа воссоединения семей. Ей воспользовались более 70 тысяч украинцев.