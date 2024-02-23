Сергей Перминов: на страже России стоят мужественные, героические, умелые воины

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов обратился к жителям региона 23 февраля по случаю празднования Дня защитника Отечества.
Парламентарий отметил, что патриоты России едины в поддержке всех, кто принял на себя безмерную ответственность за судьбы и будущее нашей Отчизны.
«На страже России стоят самые мужественные, героические, умелые воины и труженики, готовые исполнить свой долг, чтобы защитить суверенитет и процветание Родины, благополучие семей и земляков», – сказал Сергей Перминов
Сенатор пожелал всем защитникам богатырского здоровья, крепости духа, веры и надежного тыла.
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