Юрист рассказал о нововведениях в полисах ОСАГО со 2 марта

Со 2 марта автолюбители смогут оформить краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков.

Такой полис будет нужен тем, кто не планирует использовать автомобиль долго, например, при его перепродаже, использовании на выставках или фестивалях, аренде на короткий срок или для поездок на дачу летом.

По новым правилам, начало действия краткосрочных полисов будет отложено, как у электронных полисов, и начнется не ранее, чем через три дня после оформления. Это необходимо для исключения мошенничества, когда полис ОСАГО оформляют сразу после ДТП.

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Цена такого полиса не должна превышать цену годовой страховки, пояснил юрист.