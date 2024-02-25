Также данный вид документов не будет продлеваться гражданам Украины.
Правительство Шри-Ланки 25 февраля объявило о прекращении продления долгосрочных виз гражданам России и Украины. Более того, иностранцев с такими документами просят покинуть страну до 7 марта, передает ТАСС, ссылаясь на генкомиссара миграционной службы Харша Илукпития.
Правительство больше не будет продлевать визы. Ситуация с рейсами нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением домой, — заявил Илукпития.
Тем временем местное СМИ Ada Derana утверждает, что официального распоряжения властей Шри-Ланке еще нет.
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25.02.2024 41