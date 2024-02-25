Также данный вид документов не будет продлеваться гражданам Украины.

Правительство Шри-Ланки 25 февраля объявило о прекращении продления долгосрочных виз гражданам России и Украины. Более того, иностранцев с такими документами просят покинуть страну до 7 марта, передает ТАСС, ссылаясь на генкомиссара миграционной службы Харша Илукпития.

Правительство больше не будет продлевать визы. Ситуация с рейсами нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением домой, — заявил Илукпития.

Тем временем местное СМИ Ada Derana утверждает, что официального распоряжения властей Шри-Ланке еще нет.