Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать предложения по участию российских спортсменов в ОИ-2024

Об этом заявил помощник президента РФ Левитин.

Президент России Владимир Путин поручил Минспорту и Олимпийскому комитету России (ОКР) сформировать предложения касаемо участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Об этом заявил помощник главы государства Игорь Левитин.

Президентом страны поручено Минспорту и ОКР дать предложения по участию наших спортсменов в Играх в Париже. Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны ими для участия в Играх, — цитирует Левитина РИА Спорт.