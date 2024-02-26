Дождь, мокрый снег и до +5 градусов ожидаются в Ленобласти 27 февраля

Автор: Гузель Галимова
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Облачная погода ждет жителей Ленобласти 27 февраля.

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Фото: Baltphoto.ru

В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман.

Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем 0…+5°С. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

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Дождь, мокрый снег и до +5 градусов ожидаются в Ленобласти 27 февраля февраль, погода, мокрый снег, Ленобласть, дождь
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