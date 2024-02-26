Дождь, мокрый снег и до +5 градусов ожидаются в Ленобласти 27 февраля

Облачная погода ждет жителей Ленобласти 27 февраля.
В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман.
Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем 0…+5°С. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.
Вам будет интересно
Предстоящее лето станет в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщают «Известия» со ссылкой на синоптиков. По их прогнозам, уже...
20.02.2024 206