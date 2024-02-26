Владимир Путин воссоздал Ленинградский военный округ

Соответствующий указ глава государства подписал 26 февраля.

Президент России Владимир Путин 26 февраля подписал новый указ о военно-административном делении Российской Федерации. Согласно документу, с сегодняшнего дня начинают функционировать Московский и Ленинградский военные округа.

Регионы межвидового стратегического территориального объединения Северный флот включены в Ленинградский военный округ, — передает ТАСС.

Тем временем в Южный военный округ включены новые регионы России: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.