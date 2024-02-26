«Был простым столяром»: россиянин, выигравший миллиард в лотерее, уехал из страны

Автор: Анастасия Щербакова
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Несметное богатство на жителя Тюмени обрушилось в новогодние праздники.

Житель Тюмени вместе со своей семьей уехал из России после того, как выиграл в лотерее миллиард рублей.

Юрий С. работал много лет столяром на местном предприятии, однако после вытянутого счастливого билета уволился, продал квартиру и вместе с семьей покинул страну.

Был простым столяром. Когда он миллиард выиграл, порадовались за него, поплакали, что приз получили не мы, да и забыли. С работы он ушел, уволился по собственному желанию, — пишет 72.ру.

Впрочем, пресс-служба лотереи, в которой тюменец выиграл миллиард рублей, опровергла тиражируемые в СМИ данные. Юрий С. и его семья остались на родине.

Выигравшие 1 миллиард рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются, — стало известно «Лента.ру«.
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04.01.2024 762
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