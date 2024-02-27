В Кирсино простятся с погибшим на СВО земляком

Жители Кировского района Ленобласти проводят в последний путь земляка Василия Тысячного, погибшего в ходе спецоперации.
Ему было 56 лет. Он погиб 4 февраля. В зону СВО Василий Тысячный отправился добровольцем.
Отпевание погибшего пройдет 27 февраля в храме святого Николая Чудотворца в поселке Мга. Похоронят Василия на кладбище в деревне Кирсино.
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В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.