В Кирсино простятся с погибшим на СВО земляком

Жители Кировского района Ленобласти проводят в последний путь земляка Василия Тысячного, погибшего в ходе спецоперации.

Ему было 56 лет. Он погиб 4 февраля. В зону СВО Василий Тысячный отправился добровольцем.

Отпевание погибшего пройдет 27 февраля в храме святого Николая Чудотворца в поселке Мга. Похоронят Василия на кладбище в деревне Кирсино.

Вам будет интересно Житель Кировского района погиб в зоне СВО В ходе спецоперации погиб рядовой из Кировского района Ленобласти Сергей Шакимов. Он погиб 4 февраля. Ему было 45 лет. Сергей Шакимов родился... 27.02.2024 27

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.