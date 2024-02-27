Рецидивиста-грабителя ограбили в Лодейном Поле  

В полицию обратился 69-летний житель Лодейное Поле, ранее судимый 15 раз за различные преступления. Неизвестные избили мужчину и пытались ограбить 26 февраля на перекрестке улиц Титова и Гагарина.

Пострадавший вызвал полицию и скорую помощь. Однако прибывшим полицейским заявил, что нападения не было. Также отрицал факт грабежа, сообщил, что просто поссорился со знакомым, отказался написать заявление.

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга, раной уха и множественными переломами ребер. Решается вопрос об уголовном деле.

Известно, что пострадавший судим 15 раз за кражи, хулиганство, нарушение правил паспортный системы РСФСР, угон, хищение государственного имущества, побои, грабеж, причинения тяжкого вреда здоровью и уклонение от административного надзора.