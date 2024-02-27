Послание президента Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 17 городов, в том числе в Петербурге

Сеанс будет рассчитан на три часа.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, намеченное на 29 февраля, покажут и в кинотеатрах страны.

В частности, трехчасовые сеансы пройдут в 17 городах России, среди которых есть и Санкт-Петербург, передает радио Sputnik. Это уже подтвердили в сети кинотеатров «Синема 5».