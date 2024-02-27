Небольшие осадки и до +5°C – погода в Ленобласти на 28 февраля

В среду, 28 февраля, в Ленобласти будет облачно.
Ночью в большинстве районов пройдет умеренный, местами небольшой дождь с мокрым снегом. Днем местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Местами туман. Ветер переменный 1-5 м/с.
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20.02.2024 218
Температура воздуха ночью -2…+3°C, днем 0…+5°C. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.