В Европе не поддержали идею Макрона отправить войска в Украину

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска в Украину.

Помимо Германии о нежелании отправлять войска на Украину уже заявили премьер-министры Чехии, Словакии, Польши, Швеции, Венгрии, Греции. С критикой идеи выступили президент Финляндии Саули Ниинисте и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отверг возможность отправки войск в Украину. По его словам, страны альянса и так оказывают значительную помощь Киеву, необходимости в иных мерах нет.